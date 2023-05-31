الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: ندعم الاستثمار بالمحافظات استجابة لتوجه الدولة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في اجتماع بالوزارة

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع دعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي يمثل شراكة رائعة بين كل من وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 عقد الاجتماع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير كريستيان بيرجر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج والسفير ياسر عابد، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبد الحليم، مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع وممثلين من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و أكد  وزير التنمية المحلية، أهمية الشراكة القائمة و التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني الذى يعد استمراراً للتعاون المشترك بين الجانبين والذي بدأ في 2009 في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية، والذي استفادت منه الوزارة خلال السنوات الماضية ويدعم جهودها فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة وشركاء التنمية الدوليين ومع الوزارات المركزية بالحكومة ، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم الوزارة في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل منها دفع الاستثمار في ضوء توجه الدولة في هذا الشأن وبصفة خاصة عقب القرارات التاريخية الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة  الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ستسهم فى دعم وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة ومناخ العمل للقطاع الخاص وكذا ملف تطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يعد مشروع غير مسبوق ويحقق عدالة اجتماعية لجميع أبناء الريف المصري وتقليل نسب الفقر وتحسين مستوي الخدمات الأساسية لحوالى 60 مليون مواطن.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تولى أهمية كبرى لملف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية على مستوى الديوان العام للوزارة وكذا جميع العاملين بالإدارة المحلية للمساهمة فى تحسين أداء مجالات العمل المختلفة بالوزارة، لافتاً إلى أن هناك تعاونا مع الجهات الدولية فى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحليات، وكان آخرها برنامج تدريبى لنواب المحافظين وسكرتير العموم بمحافظات الصعيد والذى نظمه اتحاد البلديات الهولندي.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات ومساعدتها فى كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية وذلك ضمن مكون التنمية الاقتصادية المحلية بالمشروع وذلك استجابة لتوجه الدولة.

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