موقع كندى يدعو إلى زيارة أحد أقدم المواقع الأثرية بأسوان: تاريخ مصر ساحر

رشح تقرير كندي، أحد أقدم المواقع الأثرية بأسوان التي كان يستخدمها المصريون القدماء فى عصور ما قبل التاريخ "العصر الحجري الحديث"، للزيارة، مشيرًا إلى أن مصر بلد ساحر تاريخه وحضارته تمتد عبر عصور طويلة سبقت الأهرامات والفراعنة بآلاف السنين.

ودعا موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي في التقرير، إلى زيارة موقع الساعة الحجرية "لحوض النبتة" بأسوان أو ما يعرف باسم "نبتا بلايا"، وهي موقع أثري يقع في صحراء النوبة يشتهر بدائرته الحجرية التي يُعتقد بأنها واحدة من أقدم النظم الفلكية في العالم- إن لم تكن الأقدم من نوعها على الإطلاق- كما يُعتقد بأنه مكان انطلاق الحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى منطقة "نبتة بلايا" غرب مدينة أبو سمبل الأثرية، تعد واحدة من أهم وأشهر المواقع الأثرية في العالم، ومن أقدم المواقع في العصر الحجري الحديث المصري؛ فهي الساعة الحجرية التي يصل عمرها إلى أكثر من سبعة آلاف عام قبل الميلاد- أي قرابة ٥ آلاف سنة قبل بناء الأهرامات- وترجع إلى العصر الحجري الحديث، وتعد الأقدم عالمياً في نوعها.



وأوضح أن الساعة الفرعونية تحدد موعدًا ما كان يطلق عليه الفراعنة القدماء "الانقلاب الصيفي"، التوقيت الذي يتواكب مع نزول المطر ويصادف منتصف يونيو من كل عام، ويوضح بجلاء وجود حوض لتجميع المياه بجوار الساعة، كما كان يساعد في معرفة وقت زراعة المحاصيل- وربما تم استخدامه أيضًا في الطقوس والتضحيات الاحتفالية، لافتا إلى أن المنطقة التي يوجد بها الموقع الاثري كانت تعرف باسم "وادي القرابين"، وكانت مليئة بالأغنام والماعز والماشية التي تم التضحية بها.

وتابع "كان نبتة بلايا في يوم من الأيام حوضًا كبيرًا يتم تجفيفه داخليًا ويقع على بعد حوالي 60 ميلًا إلى الغرب من أبو سمبل في جنوب مصر، ويُعتقد أنه في الفترة من 9000 إلى 6100 قبل الميلاد، أي خلال العصر الحجري الحديث، غمرت المياه المنطقة بشكل موسمي، وكانت الصحراء خضراء في هذا الوقت تقريبًا، حيث انتقل الناس للعيش على طول نهر النيل مع إمدادات مياه مستقرة".