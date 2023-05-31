فوربس: الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤا كبيرا خلال الفترة المقبلة

قالت مجلة فوربس الأمريكية، إن تباطؤ الاقتصاد العالمي ساهم في تغيير سلوكيات التسوق في العديد من الاقتصادات الأوروبية في عام 2023.

وأضافت المجلة في تقريرها، أن الأزمة الاقتصادية العالمية وضغوط ارتفاع الأسعار كانت أكثر وضوحًا وخطورة في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، مع ارتفاع معدلات التضخم في العديد من دول الغرب إلى أعلى مستوياته منذ عقود خلال العام الماضي، ونتيجة لذلك تباطأ نمو مبيعات التجزئة العالمية بشكل حاد.

وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤًا كبيرًا في عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي إلى 2.5٪ في عام 2023، بينما من المتوقع أن يتحسن التضخم بشكل طفيف ولكنه لا يزال أعلى من الاتجاهات السابقة عند 6.9٪.

أوضح التقرير أن المستهلكين والشركات لا يزالون يشعرون بضغوط ارتفاع الأسعار، وان الوضع أكثر خطورة في الأسواق المتقدمة - وأوروبا على وجه الخصوص، حيث ارتفع التضخم في العديد من الدول الغربية إلى أعلى مستوياته في عقود العام الماضي.

وكانت ارتفاعات الأسعار هذه أكثر وضوحًا في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، حيث وصلت بولندا إلى 14٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 12٪ هذا العام، بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت معدلات التضخم في المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا إلى أرقام فردية عالية العام الماضي.

ونتيجة لذلك تباطأ نمو مبيعات التجزئة العالمية بشكل حاد، على الرغم من أن الموقف قد لا يمثل تحديًا كبيرًا الآن للمستهلكين ، إلا أنه من المتوقع أن يكون الإنفاق على السلع التقديرية صامتًا على مدار العام.

تتوقع يورومونيتور أن يتوسع سوق التجزئة العالمي بنسبة معتدلة بنسبة 3٪ مع نمو التجارة الإلكترونية بنحو ضعف هذا المعدل، ومن المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة عامًا آخر من التراجع في العديد من الاقتصادات الأوروبية في عام 2023 بسبب استمرار التضخم المرتفع وركود النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر المستمرة من الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وترفع هذه الصدمات من تكلفة المعيشة وتبقي خطر حدوث ركود عالمي على رأس أذهان المستهلكين، مما يؤثر بدوره على كيفية تسوق المستهلكين.

أوضحت المجلة، أن المستهلكين قد يمتنعون عن إجراء عمليات شراء تقديرية أو تقليل الاستهلاك تمامًا أو التحول إلى الملصق الخاص للحصول على جودة مماثلة مقابل أقل، حيث خطط 22٪ من المستهلكين الأوروبيين لزيادة مشترياتهم من المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة وخطط 31٪ لزيارة المزيد من متاجر الخصم هذا العام.