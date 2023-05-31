الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الأوكرانية تعرب عن الاستعداد للتفاوض مع روسيا بشروط خاصة

زيلينسكي
زيلينسكي

قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إيجور جوفكفا إن بلاده ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء ومقترحاتهم للأزمة الأوكرانية قد انتهى.


وأضاف جوفكفا - معلقا على مقترحات الصين والبرازيل والفاتيكان للتسوية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن "أي خطة سلام يجب أن تكون خطة سلام أوكرانية.. لقد انتهى زمن الوسطاء.. ومضى الوقت الذي كان يمكن فيه لأي قادة وسياسيين أن يكونوا وسطاء.. لا يمكنك أن تكون وسيطا أمينا، وتحاول الحصول على مكاسب شخصية أثناء الحرب".


يذكر أن زيلينسكي قال في قمة مجموعة العشرين في منتصف نوفمبر الماضي كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، تتكون من 10 نقاط، من بينها توفير الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقا لصيغة "الكل للجميع" واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.


وأشار زيلينسكي مرة أخرى، إلى أن كييف تصر على أن يتم تزويدها بضمانات أمنية دولية، وأضاف أن أوكرانيا تريد تحقيق إنشاء آلية دولية لتعويضها عن الخسائر الناجمة عن الأعمال العسكرية على حساب الأصول الروسية.


وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية لي هوي، خلال زيارة إلى أوروبا، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا والحفاظ على المناطق الجديدة داخل روسيا.

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