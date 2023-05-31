الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصينى يدعو إلى تسريع وتيرة تحديث منظومة الأمن القومى

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني "شي جين بينغ"

دعا الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، إلى تسريع الجهود لتحديث نظام الأمن القومي وقدراته في البلاد.


جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الأمن الوطني التابعة للجنة المركزية الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني، حيث أشار شي إلى ضرورة البقاء على دراية تامة بالظروف المعقدة والصعبة التي تواجه الأمن الوطني والاستيعاب الصحيح لقضايا الأمن الوطني الرئيسية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).


ودعا الرئيس شي إلى ضرورة بذل الجهود لحماية نمط التنمية الجديد في الصين بهيكل أمني جديد، وفتح آفاق جديدة بشأن الأعمال المتعلقة بالأمن الوطني.

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