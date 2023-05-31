نتائج ربع نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية

شهد اليوم الخامس من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين.

وشارك في مبارايات ربع النهائي كل من علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميا، ودييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا، وإيكر بخارس من إسبانيا المصنف الثلاثين عالميا، وفيكتور كروين من فرنسا الثامن عالميا، ليتأهل كل من علي فرج ودييجو إلياس إلى نصف النهائي.

وشاركت كل من اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا، وجورجينا كينيدي من إنجلترا المصنفة السابعة عالميا، وتيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشرة وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا، لتتأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي من مصر للنصف النهائي.



نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال

فاز اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا على اللاعب إيكير بخارس من إسبانيا المصنف الثلاثين في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-2، 11-2.

فاز اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميا على اللاعب فيكتور كروين من فرنسا المصنف الثامن عالميا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 2-11، 3-11، 2-11.



نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات

فازت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا على اللاعبة جورجينا كينيدي من إنجلترا المصنفة السابعة عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-2، 11-5.

فازت اللاعبة هانيا الحمامي من مصر المصنفةالثالثة عالمياعلى اللاعبة تيسني إيفانز من المملكة المتحدة المصنفة الخامسة عشر عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-5، 11-4.

وتأهل 3 لاعبين من أندية وادى دجلة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش (رجال وسيدات)، ليصبح النادي الوحيد في مصر الأكثر تمثيلًا في هذا الدور من البطولة، استمرارًا للأداء القوي لأبطال وادى دجلة في المنافسات المحلية والدولية.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادي دجلة هم على فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم.

نتائج ربع نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية

نتائج ربع نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية

نتائج ربع نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية

نتائج ربع نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية

نتائج ربع نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية