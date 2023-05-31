هاجر البدرى: مشروع جوانا للأطفال يهدف لبناء جيل مستقبلى متذوق للفن

طاقات فنية تعكس مواهب إبداعية تكبر بكثير سنوات أعمارهم المعدودة، لكنها قادرة أن تعكس مختلف الفنون الأدائية المتنوعة.

فبالدمج بين القديم والحديث، والعودة لذكريات طفولتنا التي تلمع في داخلها تفاصيل تنجذب لها ذاكرتنا نجح مشروع جوانا للأطفال في الدمج بين كلا الجيلين.

تقول الفنانة هاجر البدري، مسؤول فريق الأطفال، أننا نهدف إلى احتضان مواهب الأطفال وإتاحة مساحة حقيقية لمواهبهم أن تعبر عن طاقاتهم الفنية في لوحات فنية مدمجة الفنون تجمع بين القديم والحديث.

وأضافت أن للمشروع رسالة هامة هي بناء جيل مستقبلي متذوق للفن يستطيع التعبير عن ذاته وإبراز شخصيته ومواجهة جمهوره، وبالتبعية فهذا سينعكس على شخصية الأطفال التي نسعى أن نبنيها يومًا تلو الأخر بمختلف المشاريع والورش التدريبية والتنموية.

وأشارت إلى أنه على مدار شهور طويلة يلتحق أطفال المشروع في ما يشبه المعكسر التدريبي متعدد المجالات بين الرسم، التمثيل، الغناء، العزف، وغيرها من اللقاءات التنموية التي تناسب شخصية الأطفال، ليكون نتاج هذا كرنفال جوانا للأطفال، وهو حدث ينظم سنويًا لإفراح الأطفال بجهودهم طوال العام و تشجيعهم على الاستمرار.

وأكملت الفنانة هاجر البدري، أن تلك التدريبات تعمل على تنمية الأطفال وتطويرها بطريقة غير مباشرة بالتواصل مع المتخصصين للتعامل مع الأطفال وأيضا أولياء أمورهم لتكوين بيئة صحية فنية للجميع، بطريقة تعلمية ترفيهية تربوية تخلق بينهم روح الحب و التعاون الحقيقي ودمج المستويات المختلفة للأطفال ومراعاة الفروق الفردية لتدريبهم بطريقة إيجابية.

وواصلت: بأغاني أبلة فضيلة وأفلام الكرتون القديمة وعدد من الأغاني التراثية نجح الأطفال في رسم لوحة فنية اكتملت بعرض تمثيلي يجسد حلقات غنوة وحدوته للإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة، ولكن بصورة عصرية جسدت علاقة الأباء بالأبناء، وعرض آخر تحدث عن محاولات فرقة مسرحية في توفير الفرص المتاحة لعرض فنهم مع قلة الإمكانيات.

وأوضحت "البدري" أن من أكثر التحديات التي واجهتها هو عدم توفر نصوص مسرحية تناسب عروض مسرحية يكون جميع أبطالها من الأطفال، وتنجح في مخاطبة عقل الأطفال وتعكس ما يدور بداخلهم، وعليه تم كتابه نصوص مسرحية لمعالجة التحدي، مؤكدة أن مؤسسة مشروع الأطفال الفني تحلم أن تصل بهدف المشروع لاكتشاف أكبر عدد من المواهب وتنمية مهارات الأطفال في مختلف المحافظات المصرية، ليصل الفن للجميع.

مشروع جوانا للاطفال

مشروع جوانا للاطفال

مشروع جوانا للاطفال

مشروع جوانا للاطفال

مشروع جوانا للاطفال

مشروع جوانا للاطفال