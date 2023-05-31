يبحث كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على محركات البحث عبر الإنترنت عن موعد قبض مرتبات شهر يونيو 2023.

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة موعد قبض مرتبات شهر يونيو 2023 ، وجدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

موعد قبض مرتبات شهر يونيو 2023

قامت وزارة المالية بتبكير، موعد قبض مرتبات شهر يونيو 2023 بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك المقرر أن تبدأ وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو بهدف التيسير علي المواطنين في شراء متطلبات واحتياجات العيد وخاصة اللحوم .

وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وذلك ابتدأ من يوم الاحد ١٨ يونيو وتستمر حتي يوم الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7و8 و11 يونيو 2023.

موعد قبض مرتبات شهر يونيو 2023

كما أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر .



جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة

سيكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.