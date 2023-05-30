محمد غرابة يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في يونيو

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب يوم 7 يونيو يعقبها مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة في نفس اليوم بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وتابع “غرابة” في تصريحات له، أن من المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18 ، ثم السفر صباح يوم 12 إلى المغرب لمواجهة غينيا.

وأكد مدير المنتخب أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في المغرب يوم 11 يونيو ، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بمراكش بدولة المغرب.

أضاف غرابة أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 يونيو للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 على أن ينتهي المعسكر بنهاية المباراة.