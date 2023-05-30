محافظ البنك المركزى: الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا فى أى وقت

استقبل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بمقر البنك وفدًا من مجموعة بنك التنمية الإفريقي برئاسة فينسينت نيميهل السكرتير العام للمجموعة، لتقديم الشكر على الاستضافة المتميزة للاجتماعات السنوية للمجموعة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

وفي بداية اللقاء أكد حسن عبدالله أن مصر سعدت باستضافة هذه النسخة من الاجتماعات على أرض شرم الشيخ، التي ضمت محافظي 81 دولة عضوًا، سواء الدول غير الإفريقية أو الإفريقية، وأن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تعزيز أطر التعاون مع كل المؤسسات والدول الإفريقية الشقيقة بشكلٍ خاص.

ولفت إلى أهمية العمق الإفريقي لمصر على مدار التاريخ، موضحًا أن مصر تدعم جهود التنمية في كل أنحاء إفريقيا، وأن الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا في أي وقت.

ومن جانبه، وجه فينسينت نيميهل، بالنيابة عن رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي وجميع المشاركين في الاجتماعات، خالص الشكر والتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة ودعمه الذي أسفر عن خروج هذه النسخة من الاجتماعات بشكل استثنائي وغير مسبوق.

كما وجه السكرتير العام للمجموعة الشكر لحسن عبدالله على استضافة البنك المركزي المصري للاجتماعات، وعلى إشرافه المستمر على كل التفاصيل وتيسير كل التجهيزات على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه شارك في 7 نسخ سابقة من الاجتماعات السنوية للمجموعة، وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا المستوى المتميز من التنظيم، مُعربًا عن عميق التقدير للجهود المخلصة التي بذلتها مجموعة عمل البنك المركزي المصري على مدار الساعة للخروج بالحدث على هذا المستوى وتلبية طلبات جميع المشاركين.

وأضاف أن الجهود الملموسة التي بذلها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، كان لها بالغ الأثر في تيسير إقامة جميع المشاركين في تلك الاجتماعات، ولتترك في ذاكرتهم انطباعًا رائعًا عن مدينة شرم الشيخ الساحرة.

واختتم السكرتير العام حديثه مُشيرًا إلى أن مصر من خلال استضافتها لهذه النسخة من الاجتماعات عززت سمعتها الرائدة بين دول المجموعة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في التنظيم، ستعمل كل الدول المضيفة مستقبلًا على الاقتداء به، مشيرًا إلى أن مجموعة بنك التنمية الإفريقي تتطلع إلى لقاء محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماعات السنوية لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة 27 - 31 مايو 2024 في نيروبي - كينيا.