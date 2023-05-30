محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بـ4 قرى

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية وإستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) وضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لرفع معدلات الإنجاز ، مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

من جانبه، أكد العميد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، قيام وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 5 من المشروعات الجارية بأربع قرى رئيسية يتبعها 63 تابع وقرية فرعية بإجمالى 110 ألف مواطن بمركز كوم أمبو.

أشار إلى أن نسب التنفيذ بهذه المشروعات تراوحت ما بين 40 وحتى 95% وهى تضم مشروعات إنشاء 2 موقف للسيارات بمناطق شرق وغرب قرية الكفور ، وإنشاء وتطوير عدد 2 وحدة إطفاء بقريتى سلوا بحرى وفارس ، بالإضافة إلى تطوير سوق أبوير بقرية إقليت.

وأوضح العميد ياسر عبد الشافى أنه تم التشديد على الجهات المنفذة بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول بمختلف مواقع العمل وذلك للتيسير على المواطنين وللحفاظ على سلامتهم، علاوة على الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان وقيمة الخدمات المقدمه للمواطنين، فضلاً عن ضرورة رفع مستويات الأداء وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أي تقاعس أو تقصير في الإلتزام بالبرنامج الزمنى للإنتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

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