الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غلق باب التصويت في "عمومية سحب الثقة" من نقيب المهندسين

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، غلق باب التسجيل والتصويت.

ويجري الآن اختيار المندوبين لمتابعة عملية فرز الأصوات.

وشارك ما يقرب من ٢٥ ألف مهندس، في الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، مشادات بين أفراد الأمن والموظفين مع مندوبي المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بسبب محاولة غلق باب الدخول أمام الوافدين للتصويت.

اللجنة المشرفة الجمعية العمومية نقابة المهندسين طارق النبراوي سحب الثقة

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