الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: مصر تدعم فلسطين من خلال التنمية المؤسسية (فيديو)

المباحثات المصرية
المباحثات المصرية الفلسطينية

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك مباحثات شاملة تخص القضية الفلسطينية بين مصر وفلسطين، منذ أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا وزارية بين  حكومة البلدين.

 

العلاقات المصرية الفلسطينية

وأكد شادي محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في عام 2021 تم تفعيل تشغيل لجنة الوزارة المصرية الفلسطينية التي تم تدشينها عام 2019، وتشغيل كل الملفات المتفق عليها بين البلدين.

 

المباحثات المصرية الفلسطينية

وأضاف في حديثه، أنه كان هناك الكثير من العوامل التي دعت إلى تفعيل تلك المباحثات الثنائية بين البلدين والمتمثلة في أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم ارتفاع أسهار السلع.

وتابع: "مصر تحرص على نقل التجربة المصرية التنموية بالكامل إلى الأراصي الفلسطينية، لذا تقوم بدعم فلسطين من خلال التنمية المؤسسية، أي نقل الخبرة المصرية للمؤسسات الفلسطينية".
واستطرد: "مصر تهدف ترسيخ دور الحكومة الفلسطينية لتقديم كل الخدمات للشعب الفلسطيني".

شادي محسن الفكري للدراسات اكسترا نيوز العلاقات المصريية الفلسطينية المباحثات المصرية الفلسطينية

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