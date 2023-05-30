بسبب مستحقات الحكام.. مصادر تكشف تطورات أزمة "بيريرا" واتحاد الكرة

تفاقمت الأزمة بين البرتغالي بيريرا، رئيس لجنة الحكام، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، مع تأخر صرف مستحقات الحكام منذ الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

وتحدث “بيريرا” أكثر من مرة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، في هذا الأمر لصرف جزء من مستحقات الحكام ورغم وعد “علام” بتنفيذ طلبه إلا أنه لم يتم صرف أيٍ من مستحقات الحكام.

وأكد مصدر داخل “اتحاد الكرة”، أن حالة من الغضب سيطرت على “بيريرا” بسبب تجاهل اتحاد الكرة لطلبه وخاصة ان الحكام لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة.

وواصل المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن “بيريرا” يرغب في فرض حالة من الاستقرار على الحكام، خاصة مع اقتراب المسابقة من مراحلها الأخيرة .

ومن ناحية أخرى، قرر “بيريرا” إيقاف الحكم نادر قمر الدولة، حكم مباراة فيوتشر إنبي في كأس مصر ، بسبب الخطأ الذى ارتكبه في المباراة ، باحتسابه هدف لصالح فيوتشر غير شرعي بعد أن استفاد مهاجم فيوتشر من اصطدام الكرة فى قدم واصبحت هجمة واعدة لصالح فيوتشر .