الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسكندرية": مستعدون لانطلاق مراجعة الثانوية "في 10 أيام تقدر"

مبادرة مراجعات الثانوية
مبادرة مراجعات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إنهاء استعداداتها لانطلاق مبادرة "معانا في 10 أيام تقدر" للمراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة (أونلاين)، في ضوء التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، إن تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته لانطلاق المراجعات المجانية لطلاب الثانوية العامة أونلاين التي تتم بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بتوفير نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين.

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تجهيز 3 قاعات بالإسكندرية 

وأكد مدير المديرية أنه تم تجهيز قاعات على أعلى مستوى بشاشات إلكترونية وانترنت بمقار متميزة بالإسكندرية وهى مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بإدارة منتزه أول، مدرسة المنار القومية بإدارة وسط، مدرسة النصر للبنات EGC بإدارة وسط، مدرسة الزهراء الثانوية بإدارة برج العرب).

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طريقة التسجيل في مراجعات الثانوية العامة

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية أنه على الطالب أن يقوم بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/t3cmrcQ8s193WdNSA،

وقال مدير تعليم الإسكندرية إن البيانات تتضمن: الاسم رباعي ورقم الهاتف، والرقم القومي للطالب، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر الجداول وأسماء المعلمين وتوقيتات الحضور لجميع المواد الدراسية طوال فترة المراجعات التي ستستمر لمدة 10 أيام.

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أوضح “أبو زيد” أن القيادة السياسية تضع “حياة كريمة” نصب أعينها لبناء الشخصية المصرية وأطلقت هذه المبادرة الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لهذه الفئة.

تعليم الإسكندرية في 10 أيام تقدر الثانوية العامة الإسكندرية مبادرة حياة كريمه المراجعات المجانية

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