فتحي عبدالسميع بعد فوزه بالتفوق: الجائزة توجت عامًا من الآلام

حصد الشاعر فتحي عبد السميع جائزة التفوق في الآداب وذلك في النتائج التي ظهرت، مساء الثلاثاء، وأعلنت بالمجلس الأعلى للثقافة.

وعن الجائزة قال عبد السميع: "التفوق توجت عامين من الآلام لأنني مررت بظروف صحياة قاسية استمرت عامين وانتهت بعملية جراحية في المخ.

أضاف عبد السميع، لـ: "الدستور":"لازلت في فترة نقاهة، حتى الآن، لكنني أحببت شعور كل من تواصل معي، وأعلن عن محبته سواء بالهاتف او بالسؤال في الحقيقة ما مررت به أكد لي أن هناك الكثير ممن يحبوننا".

وتابع "أتمنى أن تكون الجائزة دافع للاستمرار في مشروعي البحثي الصعب، الخاص بظاهرة الثأر في الصعيد، والذي بدأته بكتابي القربان البديل، واالذي صدر عن الدار المصرية اللبنانية.

واختتم: "كما أتمنى ان أواصل عملي في مشروعي الشعري بديوان سيطرح قريبا أرجوا له الاكتمال.