طبيب يحذر من "كارثة" المضادات الحيوية: استخدامها بعشوائية "خطر"

يلجأ العديد من الأطباء لوصف المضادات الحيوية بإفراط للمرضى للقضاء على البكتيريا والفيروسات، دون التفكير فيما يمكن أن تسببه من ضرر وتشكل تهديدًا حقيقًيا.

"الدستور" تواصل مع د.مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة للحديث حول الاستخدام العشوائى للمضاد الحيوي الذي وصفه بالمضيعة للوقت والجهد والمال.

وقال بدران إن البكتيريا كائنات ذكية طورت من نفسها حتى تستطيع أن تكسب معاركها ضد الإنسان واستخدام المضادات الحيوية بدون داع سمح للبكتيريا بمعرفة كل من "طرق عمل المضادات الحيوية، تطوير إنزيمات تكسر أو توقف عمل المضاد الحيوي المعنى، جعل أغشية البكتريا منيعة لا تسمح بنفاذية المضاد الحيوي، تغير من تركيبة البروتينات البكتيرية التى يستهدفها المضاد الحيوي".

وأضاف أن الاستخدام العشوائى للمضاد الحيوي قد تسبب في زيادة في أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، حيث هناك 42 بليون دولار مبيعات المضادات الحيوية في العالم سنويًا، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من ازدياد السلالات البكتيرية ذات المناعة ضد المضادات الحيوية.

تابع أن المضادات الحيوية تقتل بلا رحمة وبلا تمييز، فهى تقتل البكتيريا الضارة ولكن فى الوقت ذاته تقتل الملايين من البكتيريا النافعة للإنسان التى خلقها الله للحماية من البكتيريا الضارة، وبالتالى يصبح الإنسان بعد تناول المضادات الحيوية محروماً من البكتيريا النافعة التى ترفع المناعة وتقلل من الحساسية.

وأكد أن قلة البكتيريا الصديقة فى أطفال اليوم حدثت بسبب المضادات الحيوية، حيث ان هناك علاقة بين قلة البكتيريا النافعة فى أمعاء الأطفال وظاهرة الأوتيزم الآخدة فى الانتشار، فتناقص البكتيريا النافعة يسمح للفطريات بالتكاثر والازدهار، ووصولها هى وسمومها للمخ، مما يجعل هؤلاء الأطفال يعانون من مشاكل فى اللغة والتخاطب.

والاستخدام العشوائى للمضاد الحيوي سبب نشأة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مما أدى لكل من:

1-عدم الاستجابة للمضادات المعتادة

2-حرمان المرضى من فرص العلاج بالمضادات الحيوية المعتادة

3-تفاقم المرض، وبطء التعافي

4-زيادة حالات وفترات الاحتجاز فى المستشفيات

5-اللجوء إلى مضادات حيوية جديدة غير معروفة للبكتيريا وهى عادة ما تكون باهظة الثمن و نادرة وقد تكون أكثر سمية

6-قلة المناعة

7- قد تسبب ٦٠% من العدوى فى المستشفيات ، وأحياناً البكتيريا تقاوم 30 نوعاً من المضادات الحيوية

8- تحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تطرأ على الكائنات المجهرية طفرات جينية تؤدى إلى إيقاف عمل الأدوية المضادة للميكروبات، وبمرور الأيام نشأت مجموعة من الجراثيم الخارقة المستأسدة التى تقاوم معظم المضادات

ونصح بدران المرضى بأنه ينبغي ألا تستعمل المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات التى تسببها البكتيريا إلا فى حالة وصفها من جانب طبيب ماهر، كما ينبغى أن تستكمل دورة العلاج بها كاملة، وألا يحتفظ بها لأغراض استعمالها مستقبلاً بواسطة المرضى بدون مشورة طبية، كما أن من الأهمية زيادة الوعى بمقاومة المضادات الحيوية.

- التشجيع على اتباع أفضل الممارسات فيما بين صفوف عامة الجمهور والعاملين بالقطاع الصحى وراسمى السياسات تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها.