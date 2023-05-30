الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أزمة فى دفاع الزمالك أمام طلائع الجيش.. غياب 7 لاعبين عن صفوف الفريق

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

يتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لازمة في خط الدفاع بسبب غياب 7 لاعبين عن مواجهة  طلائع الجيش، فى المباراة المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام الطلائع

يغيب محمد عبد الغني، عمرو السيسي، محمود شبانة لوجهة نظر فنية، كما يغيب عمر جابر الظهير الأيمن لعدم اكتمال جاهزيته الفنية على الرغم من مشاركته في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة ،عبد الله جمعة الظهير الأيسر لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة بالعضلة الخلفية، محمد عبد الشافي نظرا لاستمرار إصابته في الركبة، محمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

يدخل الزمالك المباراة برصيد 47 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز قبل الأخير بـ 26 نقطة.

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