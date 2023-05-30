7 آلاف مهندس يشاركون في الجمعية العمومية

قال المهندس حسام الدين رزق، وكيل أول نقابة المهندسين، إن الحضور في الجمعية العمومية اليوم غير مسبوق ومكسب اليوم هو وعي المهندس المصري، وأن التسجيل حتى الآن جاوز الـ7 آلاف مهندس.

وأضاف في كلمته على هامش انعقاد الجمعية العمومية: نظمنا الطلب الذي تقدم به ما يقرب ألفين مهندس وفقا للقانون ولا تعنينا النتيجة بنعم أم لا، ففي جميع الأحوال نحن نطبق القانون.

ولفت: أنهينا ١٥ ألف موضوع للمهندسين في الثلاثة أشهر الماضية، وأرجو أن تكون الفترة المقبلة أفضل في سياسات النقابة وتحقيق طموحات المهندسين سواء زيادة المعاشات أو توفير السكن.