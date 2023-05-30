وفد الريان القطري يصل القاهرة خلال أيام للتفاوض على ضم زيزو

كشف مصدر نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بمستقبل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن هناك وفد من نادي الريان القطري سيصل القاهرة خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع مسئولي الزمالك لشراء عقد أحمد زيزو.

ويرغب مسئولو الريان في التقدم بعرض لاستعارة اللاعب مع وجود بند شراء نهائي في عقده مع الفريق.

وسبق ودخل الريان في خط المفاوضات مع زيزو في الموسم الماضي وكان قريب من ضم اللاعب لكن الزمالك نجح في النهاية أقنع اللاعب بالبقاء وأغلق الباب بشكل نهائي على رحيله.

ولم يقدم زيزو المستوى المنتظر مع الزمالك في الموسم الجاري وتعرض لانتقادات كبيرة من جانب جماهير الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طلائع الجيش اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة صعبة يبحث من خلالها الزمالك عن استعادة الانتصارات.

قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى الدورى

حشد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، 20 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد أبوالفتوح وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينولا.