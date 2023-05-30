الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: الانكماش الاقتصادي ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية (فيديو)

الدكتور علي خورشيد
الدكتور علي خورشيد أستاذ الاقتصاد الدولي

قال الدكتور علي خورشيد أستاذ الاقتصاد الدولي، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه ألمانيا ليس الانكماش الاقتصادي فقط، لأن هذا الانكماش ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف “خورشيد” خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه بعد هذه الحرب، ومع تقليل روسيا لتصدير الطاقة لألمانيا، انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة كبيرة جدًا، وحاولت ألمانيا أن تنوع مصادر استيراد الطاقة الخاصة بها، وهذا كلفها كثيرًا.

ولفت أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن الصناعة والاقتصاد داخل ألمانيا تأثرت كثيرًا بسبب زيادة أسعار الطاقة، منوهًا بأن ذلك نتج عنه انكماش اقتصادي، ويحاول رئيس ألمانيا على تنويع مصادر الطاقة، لتعوضه عن فرق الأسعار التي تشهدها في الوقت الحالي. 

ألمانيا قادرة ولديها صناعات كبيرة جدًا

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، أن ألمانيا قادرة صناعيًا ولديها صناعات كبيرة جدًا، وخاصة صناع السلاح، وهناك ضغوط على ألمانيا لتوريد سلاح إلى أوكرانيا، تسبب في حدوث انكماش داخلي للدولة الألمانية، مشيرًا إلى أن صناعة السلاح في ألمانيا متخافية ولا يمكن أن تظهر في المؤشرات الاقتصادية المعتادة.

الانكماش الاقتصادي الحرب الروسية الأوكرانية الحرب ناتج نعانيه أستاذ اقتصاد

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