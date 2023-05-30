الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز

سياسي

أحمد بدوي: 5.5 مليار جنيه مساهمة "الاتصالات" في "حياة كريمة" ومدينة المعرفة

لجنة الاتصالات
لجنة الاتصالات

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالخطة الاستثمارية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات والتي بلغت 9 مليار و875 مليون، بالإضافة إلى المساهمات في المباراة الرئاسية حياة كريمة ومدينة المعرفة، والتي بلغت 7 مليارات و558 مليون جنيه، مؤكدا أن الوزارة حققت معدلات نمو زادت عن 16% وأصبحت من أكبر القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة.

وأكد بدوي، خلال اجتماع اللجنة بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن خطط الوزارة ومشاركتها الفعالة في ميكنة كافة قطاعات الدولة بالمساهمة مع الوزارات المختلفه مؤكدا بأن جهودها مقدرة ومحمودة، مع وزارت العدل والصحة وغيرها، وجميعها أتت ثمارها في خدمة المواطن.

من جهتها، استعرضت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، مشروعات التطوير المؤسسي، مؤكدة السعى إلى حكومة مركزية ويعضدها الانتقال العاصمة الإدارية.

وأكدت لبيب بدء تدريب رقمي في إدارة معهد نظم القوات المسلحة لـ33 ألف و600 موظف، فيما كان للمنتقلين العاصمة الإدارية تدريبات خاصة، بالإضافة إلى تدريبات لغير المنتقلين، وهي أساسية يتهدف إلى تعميم تجارب المحافظة الرقمية.

وأوضحت لبيب بأن هناك ٦ محافظات رقمية تشملها خدمات التأمين الصحي الشامل، وباقي المحافظات يعمل عليها بالإضافة إلى إطلاق مبادرة استخدام أعمال الرقمنة بما فيها إدارة نظم معلومات، والتدريبات المتخصصة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخطة الاستثمارية التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية القطاعات الاقتصادية

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