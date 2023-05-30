بعد غنائه بعقد قران ولي عهد الأردن.. تامر حسني: "كان حلم من أحلامي" (فيديو)

نشر النجم تامر حسني فيديو من حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، حيث قدّم باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها جمهوره.

وكتب "حسني" على مقطع الفيديو من الحفلة: "كل الشرف أن أفتتح هذا الاحتفال الجمهوري الأسطوري مع أهل الأردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد مملكة الأردن والآنسة رجوة آل سيف. كل التمنيات القلبية بالتوفيق والسلام ورعاية الرحمن".

وأضاف: "بالتأكيد سعيد وفخور كل الفخر أن يأتي يوم وأكون سببًا ولو بسيطًا في وضع علم بلدي بكل حب مع علم بلد عظيم زي الأردن كرمز للمحبة بين الدولتين في مناسبة رسمية عظيمة زي دي، كان أحد أحلامي اللي حلمتها من صغري (الحمد لله)".

واختتم: "كل الشكر والتقدير لشعب الأردن العظيم على استقبالهم وترحيبهم الغالي لي.. أحبكم من كل قلبي وجايكم تاني قريب إن شاء الله".

وبدأ تامر الحفل الضخم بمناسبة عقد القران، كما أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني على "تويتر" في 17 أغسطس الماضي خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبد الله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن، الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.



