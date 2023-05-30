الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المواطنين عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد التقلبات الجوية السيئة التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد البلاد فيها ارتفاعا في درجات الحرارة خاصًة ظهر غد الأربعاء.

وتوقعت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أن تشهد محافظة القاهرة الكبري ارتفاعا في درجات الحرارة بدءًا من الغد وحتى السبت المقبل، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 5 درجات مئوية".

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تستمر ارتفاع درجات الحرارة من غد الأربعاء وحتي الجمعة المقبل، موضحة أنه بدايًة من يوم السبت، متوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وأشارت إلى أن المواطن سيشعر بارتفاع درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، موضحًة أنه سيكون هناك نشاط للرياح قد يكون مثير للأتربة والرمال في المناطق الغربية الخميس المقبل.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

 

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22 درجة.

 

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

 

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

 

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

 

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

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