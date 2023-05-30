بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية زراعة البحيرة

أصدر المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، القرار رقم 314 لسنة 2023 بنقل المهندس شاهين فؤاد محمد إبراهيم القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون بمركز دمنهور ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي "مركز المعلومات" لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بمركز أبو حمص لحين شغلها بالطرق القانونية، كما كلف المهندس عماد حمدي جاب الله غازي وكيل الإدارة الزراعية بمركز الرحمانية بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بالرحمانية، نظرا لبلوغ شاغلها السن القانونية للمعاش لحين شغلها بالطرق القانونية والعرض على السلطة المختصة.

كما أصدر المهندس بدر محمد بدر وكيل مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة تكليف المهندس خيرى أحمد عبد الرحيم وكيل الإدارة الزراعية بمركز كفر الدوار، لتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز ادكو، لحين شغلها بالطرق القانونية والعرض على السلطة المختصة، وتكليف المهندس عصام فتح الله قاسم القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الزراعية بمركز ادكو للعمل مشرف عام على ادارتي رشيد وادكو على أن يكون مقر عمله بالإدارة الزراعية بادكو، و نقل المهندس محمد فتحي عمارة القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بمركز شبراخيت، لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعي بمركز دمنهور، لحين شغلها بالطرق القانونية، وتكليف المهندسة هبة يسرى عبد البصير من العاملين بالمديرية بتسيير أعمال مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، "مركز المعلومات" بالمديرية وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية والعرض على السلطة المختصة.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2023 بتكليفنا بالعمل مديرا لمديرية الزراعة بالبحيرة، وعلى المذكرة المعروضة من الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الشئون الزراعية، وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل وموافقاتنا وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كلا فيما يخصه.