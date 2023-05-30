تنفيذ إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد الزراعية ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

و أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 80 فدانا ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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