الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد الزراعية ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

 و أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد  الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 80 فدانا ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

IMG-20230530-WA0087
IMG-20230530-WA0087
IMG-20230530-WA0086
IMG-20230530-WA0086
IMG-20230530-WA0085
IMG-20230530-WA0085
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية إزالة التعديات الأجهزة التنفيذي إزالة التعدي ملف إزالة التعديات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية زراعة البحيرة

ما بعد الاعدادية 2023.. 28 مدرسة تعليم فني بديلة للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)