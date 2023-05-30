ميناء الإسكندرية يستقبل 178 ألف طن سلع استراتيجية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، دخول وخروج عدد 67 سفينة خلال 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 38 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2272 حاوية مكافئة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 178 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدين الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.