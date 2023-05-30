خالد حنفي : ٤٠٠ مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والمنطقة العربية

أكد الدكتور خالد حنفي ، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في ‎القمة العالمية لتشجيع التجارة والاستثمار 2023، التي عقدت في الصين، حضوريا وإفتراضيا وحظيت بحضور نائب رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة من روساء الدول والوزراء ورؤساء عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن رجال الاعمال من الصين والدول العربية والاجنبية، بعمق العلاقات التي تجمع بين الدول العربية وجمهورية الصين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والمنطقة العربية يبلغ حوالي ٤٠٠ مليار دولار، مشددا على أنه على الرغم من هذا التقدم الهائل في حجم التبادل التجاري، لكن نحتاج إلى تحويل هذه العلاقة من واقعها الحالي التقليدي القائم على الاستيراد والتصدير لشراكة استراتيجية بحكم ما يتمتع به الجانبان من مقومات اقتصادية تنافسية.

وقال في بيان إن الصين تعتبر شريك اقتصادي بالنسبة للبلدان العربية، لافتا إلى اهمية مبادرة "طريق الحرير" التي أطلقتها بكين قبل سنوات، مؤكدا أن لدى الصين موانئ استراتيجية كما الحال لدى بعض البلدان العربية، ويمكن لها من خلال مبادرة الحزام والطريق بناء موانئ استراتيجية في عدد من البلدان العربية التي لديها منافذ بحرية سواء في مصر، المغرب ،الامارات والسعودية، بما يساعد على فتح الأسواق العربية والصينية نحو مزيد من الاسواق العالمية ولا سيما في إفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.

وثمن أمين عام الاتحاد الدور الذي تلعبه ccpit، منوها بالعلاقة الوثيقة القائمة بينها وبين اتحاد الغرف العربية، لافتا إلى أهمية الحدث الذي سيتم تنظيمه بين الجانبين في المملكة العربية السعودية ، خلال الفترة بين ١١ و ١٢ يونيو المقبل، مشددا على أن مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين يعتبر حدثا استراتيجيا ينبغي على الجانبين العربي والصيني وضع كل الامكانات من أجل نجاحه، بما يودي إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين.