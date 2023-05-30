سيرجيو بوسكيتس يختار بديله المثالى فى تشكيل برشلونة

كشف سيرجيو بوسكيتس، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن البديل المثالي له في تشكيل البلوجرانا، بعد الإعلان عن رحيله عن الفريق.

وأعلن بوسكيتس رحيله عن برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري، لينهي فترة استمرت 15 عامًا.

وقال بوسكيتس في تصريحات لراديو كتالونيا:"الاختيار المفضل بالنسبة لي هو رودري، لاعب السيتي، كمحور جديد لبرشلونة ولكن تم إخباري أن التعاقد معه أمر صعب للغاية في الوقت الحالي.

ولعب بوسكيتس 42 مباراة بقميص برشلونة منذ انطلاق الموسم الجاري، وصنع 4 أهداف لزملائه في الفريق.

وأضاف:"كيميتش أو زوبيميندي؟ في رأيي زوبيميندي مناسب أكثر لأسلوب لعبنا، وهناك خيار داخلي مع نيكو جونزاليس".

ويلعب نيكو جونزاليس ضمن صفوف فريق فالنسيا على سبيل الإعارة من برشلونة منذ صيف العام الماضي، ومن المقرر أن يعود لصفوف فريقه بنهاية الموسم الجاري.

زوبيميندي يلعب ضمن صفوف فريق ريال سوسيداد منذ تصعيده من فريق الرديف في صيف عام 2020، وشارك في 43 مباراة، وسجل هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.