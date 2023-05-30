الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد حفل ختام أنشطة كلية الطب بجامعة الوادى الجديد

جانب من حفل ختام
جانب من حفل ختام انشطة جامعة الوادي الجديد

نظم اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حفل ختام الأنشطة للعام الدراسي 2022 /2023 بحضور عمداء كليات الطب البيطرى والعلوم والزراعة، والدكتور ياسر الناقر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد خلف وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور جمال حسن منسق الأنشطة بالجامعة والدكتور زكريا محمد مصطفى منسق الأنشطة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون والطلاب والعاملين.

وبرعاية وحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف ومشاركة الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن الحفل فقرات فنية تظهر مواهب الطلاب المختلفة فى الشعر والإنشاد الدينى والغناء.

وشهد الاحتفال تكريم أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من جامعة أسيوط وتسلم شهادات التقدير نيابة عنهم الدكتور احمد كمال دياب أستاذ الطفيليات، وتكريم عدد من الإداريين المتميزين وتكريم الطلاب المشاركين في الأنشطة تقديرًا لما قدموه و بذلوه من جهد خلال العام الجامعى 2022 / 2023.

وقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على ما قدموه من أعمال للارتقاء بالعملية التعليمية بكلية الطب.

كلية الطب جامعة الوادي الجديد حفل ختام الأنشطة تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس تسلم شهادات التقدير تكريم الطلاب المشاركين الدولة تولى اهتمام ا كبير ا لمشروعات التحول الرقمي

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