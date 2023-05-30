15 مصابًا في انقلاب "ميكروباص" على طريق "بني سويف - الفيوم" الصحراوي

أصيب 15 شخصا صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "بني سويف ـ الفيوم" الجديد بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أسفر عن إصابة 15 شخصا.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.