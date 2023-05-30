الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

15 مصابًا في انقلاب "ميكروباص" على طريق "بني سويف - الفيوم" الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص"

أصيب 15 شخصا صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق "بني سويف ـ الفيوم" الجديد بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أسفر عن إصابة 15 شخصا.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

انقلاب سيارة ميكروباص طريق بني سويف ـ الفيوم محافظة بني سويف

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