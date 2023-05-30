الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد فوز المعارضة بالانتخابات المحلية.. رئيس الوزراء الإسبانى يدعو لإجراء انتخابات مبكرة

بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز

استجاب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لانتصار المعارضة اليمينية في الانتخابات الإقليمية والبلدية يوم الأحد، ودعا إلى انتخابات عامة مبكرة محفوفة بالمخاطر ستحدد مستقبله السياسي ومستقبل حكومته الائتلافية الأقلية.

 وقال رئيس الوزراء في قصر مونكلوا في مدريد صباح الاثنين، إنه أبلغ الملك فيليب بقراره بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة في 23 يوليو ، قبل خمسة أشهر من الموعد المقرر لإجراء الاقتراع.

وأضاف "لقد اتخذت هذا القرار في ضوء نتائج انتخابات الأمس، النتيجة الأولى للنتائج هي أن رؤساء المناطق الاشتراكية الرائعة ورؤساء البلديات الذين حكموا بشكل لا تشوبه شائبة فقدوا على الرغم من حقيقة أن العديد منهم زادوا دعمهم بالأمس، النتيجة الثانية هي أن العديد والعديد من المؤسسات ستدار من قبل أغلبية جديدة تضم حزب الشعب وفوكس".

وقال "سانشيز" إنه بينما كانت انتخابات يوم الأحد بلدية وإقليمية ، فقد "نقلوا رسالة" تجاوزت الاعتبارات المحلية وطالبت برد ديمقراطي، عند الإعلان عن الانتخابات ، شدد على الانتعاش الاقتصادي لإسبانيا منذ بداية الوباء ورئاسة الاتحاد الأوروبي المقبلة ، وقال إن الشعب الإسباني هو الذي يقرر ما سيحدث بعد ذلك.

ورحب زعيم حزب الشعب ، ألبرتو نونيز فيجو ، بالانتخابات المبكرة لكنه أشار إلى أن سانشيز دعا إليها في محاولة لصرف الانتباه عن الهزيمة التي تلقتها حكومته يوم الأحد.

وقال زعيم حزب الشعب، "الإعلان عن انتخابات مبكرة لن يخفي ما حدث بالأمس، قال الإسبان كفى ، وأنا ممتن لأن هذه المشاعر تُرجمت إلى انتصار واضح لحزب الشعب، ولكن الأهم من ذلك أن طريقة أخرى لممارسة السياسة قد بدأت بالفوز".

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