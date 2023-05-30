اليوم.. 7 آلاف سائح يصلون مرسى علم من جنسيات مختلفة

يستعد مطار مرسي علم الدولى على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال 22 رحلة طيران دولية، تقل على متنها 7 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار على مدار الأسبوع الجاري بدايةً من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين منذ وصولهم المطار وحتى فنادق إقامتهم.



وكشفت جداول التشغيل لرحلات الطيران الوافدة بمطار مرسي علم الدولي عن وصول 4 رحلات من التشيك و6 رحلات من المطارات البولندية و3 رحلات من إيطاليا ورحلتين من سويسرا ورحلة من بلجيكا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من هولندا وأخرى من لكسمبورج ورحلتين داخليتين على خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولًا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولًا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.



على جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 636 شاحنة و65 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 330 شاحنة و29 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 306 شاحنات و36 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى بوسيدون إكسبريس، أمل والقاهرة، فيما يشهد ميناء نويبع تداول 2650 طن بضائع و220 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج.