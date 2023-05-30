"أقل خوضا للمباريات والأقرب للقب".. ترتيب الدورى بعد فوز الأهلى على سيراميكا

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي اليوم يستحوذ على نتائج البحث عبر محرك "جوجل" العالمي، خاصة وأن المارد الأحمر يكتب سطرا جديدا في مشوار انتصاراته في الدوري المصري الممتاز ويبتعد بالصدارة، رغم أنه أقل الفرق خوضا للمباريات في هذا الموسم، وأعلن تمسكه بصدارة ترتيب الدوري بعد الفوز أمام فريق سيراميكا كليوباترا ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي اليوم

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 24 19 5 0 45 7 +38 62 2 بيراميدز 28 17 7 4 43 18 +25 58 3 فيوتشر 28 14 12 2 31 16 +15 54 4 الزمالك 28 13 8 7 40 27 +13 47 5 المقاولون العرب 29 9 14 6 31 25 +6 41 6 فاركو 29 9 13 7 28 26 +2 40 7 الاتحاد السكندري 28 12 4 12 32 33 -1 40 8 المصري البورسعيدي 29 9 13 7 28 31 -3 40 9 إنبي 29 10 6 13 29 36 -7 36 10 سموحة 29 8 11 10 29 33 -4 35 11 الإسماعيلي 28 7 11 10 27 32 -5 32 12 سيراميكا كليوباترا 29 6 13 10 27 28 -1 31 13 البنك الأهلي 29 7 10 12 31 36 -5 31 14 أسوان 29 8 7 14 27 37 -10 31 15 غزل المحلة 29 8 7 14 24 41 -17 31 16 الداخلية 29 5 13 11 25 36 -11 28 17 طلائع الجيش 28 5 11 12 27 39 -12 26 18 حرس الحدود 28 3 7 18 14 37 -23 16

الأهلي يتصدر الدوري المصري

ورفع الأهلي رصيد نقاطه إلى 62 نقطة من 24 مباراة خاضها فاز في 19 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي هزيمة، ويكون بذلك الأكثر حظا للفوز بالدوري الممتاز هذا الموسم.