الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق لقتله عامل بآلة حادة في الوراق

حبس
حبس

قرررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، الاثنين، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل بآلة حادة في الوراق.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق. 

على الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه، تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد سائق نتيجة خلافات الجيرة بينهما. 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

جهات التحقيق حبس سائق قتل عامل

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