حبس سائق لقتله عامل بآلة حادة في الوراق

قرررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، الاثنين، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل بآلة حادة في الوراق.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق.

على الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه، تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد سائق نتيجة خلافات الجيرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.