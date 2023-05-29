الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري تخاطب توضح الفرق بين التلعثم واللجلجة الكلامية: احذر هذا الأمر

التلعثم
التلعثم

قالت الدكتورة رانيا مراد، استشارى التخاطب النطق والكلام، إن هناك فرقًا بين التلعثم واللجلجة، وتشير الأخيرة إلى إصابة عضوية في الدماغ ويحتاج لعلاج دوائي، عكس التلعثم.

أضافت خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، أنه لا يولد طفل باللعثمة، لأن جهاز الكلام يتكون بعد الولادة:"الطفل لا يولد بالتلعثم، وجهاز الكلام عند البنات يتكون عضويًا أسرع من الولد، لهذا إن وصلت البنت لعمر سنتين ونصف ولم تنطق كلمات واضحة تكون تأخرت، عكس الولد".

وحذرت من الضغط على الولد أو البنت عند التلعثم، أو مسايرتهم في نطقهم للكلمات بشكل خطأ:"لو نطق كلمة خطأ نصححها له بلطف، ولا نقلد ما يقوله، ولا نضغط عليه قولها بالنطق الصحيح".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

التلعثم تأخر الكلام تخاطب استشاري تخاطب

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