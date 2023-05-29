"ماس كهربائى وهروب موظف".. النيابة تستعجل التحريات حول حريق 15 مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الإثنين، الاستعلام عن الحالة الصحية لموظف بمبنى جهاز مدينة 15 مايو، قفز من الطابق الخامس هربًا من الحريق.

كسور في الجسم

وتبين أن الموظف قفز خوفًا من الحريق، وتم نقله للمستشفى للعناية المركزة، حيث تبين إصابته بكسور متفرقة بالجسم، كما تبين إصابة 15 موظفًا آخرين باختناق، وتم إسعافهم جميعًا وخروجهم عدا الموظف الأول.

ماس كهربائي وتدمير واجهة المبنى

وتبين أن الحريق شب في مبنى جهاز 15 مايو، الذي يضم الجهاز والسجل المدني والجوازات، والإدارة التعليمية؛ بسبب ماس كهربائي في تكييف أحد الطوابق، ونتج عنه تدمير جزء كبير من واجهة المبني، ووصول النيران إلى الأشجار المتواجدة أمام المبنى.

تفاصيل البلاغ

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي حريق نشب داخل الطابق الأول بمبني جهاز مدينة 15 مايو .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وسلم هيدروكلي لإنقاذ العالقين في أعلى المبنى.

تم نقل المصابين لإسعافهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق.