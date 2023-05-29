مستفيد من «حياة كريمة»: قوافل وخدمات المبادرة بالأقصر قللت أعداد الوفيات

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال الوحدة الصحية داخل مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، وقامت بإدخال الأجهزة الطبية الحديثة لخدمة جميع المرضى، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية التي تجوب شوارع المركز لتقديم الكشف والعلاج بالمجان للمرضى، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

المبادرة دعمت الوحدة الصحية بالأجهزة اللازمة

«حسن عبد الله»، يعيش في مركز إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، تعرض خلال السنوات الماضية للكثير من الأزمات هو وسكان المركز ، وذلك بسبب تهالك الوحدة الصحية ، وعدم توافر الأجهزة الطبية بداخلها ، مما جعل السكان يسلكون الطرق الطويلة لتلقى العلاج خارج المركز ، وذلك كلفهم الكثير من المال والجهد وتمنوا فقط أن يتوافر تلك الخدمات بجانبهم، وأثناء جلوسه داخل منزله تفاجأ بفريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يقوم بتطوير الوحدة الصحية لخدمة جميع السكان.

وقال «حسن»لـ«الدستور»إن الخدمات الصحية كانت سيئة للغاية داخل المركز ، إلى جانب تهالك الوحدة صحية وعدم توافر لأجهزة الطبية اللازمة للكشف عن المرضى ، وذلك تسبب في أعباء كثيرة للسكان والمرضى، وجعلهم يسلكون طريقًا طويلًا لإجراء الكشوفات الطبية وتلقى العلاج، وذكر أن ذلك الإهمال كان ذلك سببًا رئيسيًا في زيادة أعداد الوفيات داخل المركز ، بعدما أدى إلى انتشار الأمراض بين السكان بشكل كبير.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية مدت يد المساعدة للسكان داخل المركز،وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال الوحدة الصحية، ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة، التي يحتاجها الأطباء لعلاج المرضى، إلى جانب توفير أطباء في مختلف التخصصات الطبية، وتوفير العلاج للمرضى بالمجان، وأوضح أن المبادرة نظمت القوافل الطبية التي تجوب شوارع المركز للكشف عن المرضى وتوفير جميع احتياجاتهم الصحية من العلاج.

واختتم موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما وفروا الكثير من الخدمات الأساسية وارتقوا بالسكان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت للسكان الحياة الهادئة، بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات الموجودة.