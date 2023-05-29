الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مديحة يسرى.. سمراء النيل

مديحة يسرى
مديحة يسرى

تحل ذكرى وفاة الفنانة مديحة يسرى، الملقبة بـ«سمراء النيل»، اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مايو، والتى قدمت على مدار مشوارها الفنى أعمالًا خالدة يتذكرها كل مصرى وعربى.

اسمها الحقيقى هنومة حبيب خليل، ولدت فى ٣ ديسمبر عام ١٩١٨، واكتشفها المخرج محمد كريم، وكان أول ظهور لها مع الموسيقار محمد عبدالوهاب فى فيلم «ممنوع الحب» عام ١٩٤٠، وتم اختيارها كواحدة من بين «أجمل ١٠ نساء فى العالم» خلال حقبة الأربعينيات.

حصلت على فرصتها الحقيقية حينما شاهدها يوسف وهبى وهى تؤدى مشهدًا فى أحد «البلاتوهات»، فاستدعاها هو وشريكه المنتج الكبير توجو مزراحى، وعرض عليها العمل معه فى ٣ أفلام، دون أن تعمل مع غيره، وقدمت معه «ابن الحداد» و«فنان عظيم» و«أولادى»، لتُفتح أبواب السينما لها.

وتزوجت «سمراء النيل» ٤ مرات، فكانت أولى زيجاتها من الفنان محمد أمين، الذى شاركها فى تغيير اسمها الحقيقى من «هنومة» إلى مديحة يسرى، وشاركته فى تأسيس شركة إنتاج سينمائى، وقدما العديد من الأفلام من إنتاجهما معًا.

ثانية زيجاتها كانت من محمد سالم، الملقب بـ«دنجوان السينما»، الذى توفى فى شبابه، وهو ما تسبب لها فى صدمة كبيرة. أما زيجتها الثالثة فكانت من الفنان محمد فوزى، بعدما بدأت علاقتهما خلال مشاركتهما الفنية فى فيلم «قبلة فى لبنان»، وبعده بـ٥ سنوات تزوجا، وتم الطلاق بعد ٩ سنوات.

بينما كانت الزيجة الرابعة من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية، وابتعدت خلال هذه الفترة عن الفن، لكنها انفصلت عنه فور عودته لزوجته الأولى.

 

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