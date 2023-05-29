تشافى: أخبرت رئيس برشلونة أن عودة ميسى منطقية.. ولدى خطط تكتيكية له

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، أن لديه خططًا بخصوص العودة المحتملة للأرجنتيني ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، وسط تكهنات حول احتمالية عودته للفريق الكتالوني.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "أخبرت رئيس النادي أن عودة ميسي منطقية، ليس هناك شك في أنه مثالي لنظامنا وفكرتنا".

وأضاف: "لدي خطة تكتيكية في ذهني بخصوص ليو، سيكون الأمر عمليًا نفس الشيء، نفس الفكرة والنموذج، ويمكن له أن يلعب كمهاجم وهمي، كجناح، كلاعب في عمق الملعب، أعتقد أنه قريب من أن يكون لاعب خط وسط على مستوى عالٍ".

ويلعب ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان منذ رحيله عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني وفشل الأخير في تمديد العقد بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربته.