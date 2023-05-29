إزالة 10 حالات تعدي على أملاك الدولة في دمياط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط من إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة دمياط.

وشملت حالات التعدي "9 حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل وحالة أخرى تابعة لولاية الأملاك بمساحة اجمالية 819 م2، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة ال21 فى مرحلتها الثانية.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة ، مشيرة إلى أنه تم إزالة 48 حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة 3091 م2 وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الاسبوع الجارى.

وذكرت محافظ دمياط أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .