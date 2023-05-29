الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

يلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الإثنين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: أحمد سامي- محمد حمدي- محمد الشيبي- علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه- إبراهيم عادل- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- وليد الكرتي  

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور- أحمد فتحي- كريم حافظ- محمود صابر- إسلام عيسى- رمضان صبحي- فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس.

 

 

 

 

 

 

أحمد سامي بيراميدز الاتحاد السكندرى استاد الإسكندرية محمد الشيبي

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