"نقل النواب" توافق على موازنة عددٍ من الهيئات التابعة لوزارة النقل

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي "2023- 2024"، بحضور ممثلي وزارة النقل، وممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وناقشت اللجنة عددًا من الموازنات العامة لعدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل وهي: "ديوان عام النقل البحري، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية".

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على موازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 لديوان عام النقل البحري، والتي بلغت 83 مليونًا و153 ألف جنيه، بعجز قدره 4 ملايين و172 ألف جنيه بنسبة 5% عن العام المالي السابق.

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتي بلغت 14 مليارًا و986 مليونًا و924 ألف جنيه، بزيادة عن موازنة العام السابق قدرها 12 مليارًا و288 مليون جنيه بنسبة 22%.

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها أيضًا اليوم على موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث إن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة لعام 2023/2024 بلغ 3 مليارات و346 مليونًا و350 ألف جنيه، بزيادة عن العام الحالى 2022/2023 قدرها 901 مليون و271 ألف جنيه، بنسبة زيادة 37%.