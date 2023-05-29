رئيس مدينة سيوة يتفقد برنامج تدريب 25 سيدة على الخياطة والتطريز (صور)

تفقد محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الإثنين، أعمال دورة تدريب الخياطة والتطريز بسيوة والتى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع محافظة مطروح ونفذتها مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لتدريب 25 سيدة من فتيات سيوة علي خياطة وتطريز علي القماش.

جاء ذلك بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، وعثمان عبدالخالق، مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمركز سيوة، وأحمد يوسف، رئيس قرية المراقي، وشيماء الحسيني مدربة المشروع.

وأشاد رئيس مدينة سيوة، بأعمال الدورة والتي تهدف إلى توفير مزيد من فرص العمل مع تحقيق دخل اقتصادى، ودور جهاز تنمية المشروعات في دعم الصناعات الحرفية والتراثية بمحافظة مطروح عامة وسيوة خاصة.

وقدم رئيس المدينة، الشكر لمؤسسة مهنة ومستقبل القائمة بأعمال التدريب، مؤكدا علي دعم مركز سيوة وتوفير كافة أوجه الدعم بالتعاون مع جهاز المشروعات وأهمية الاستمرارية والتطوير في المنتجات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها واحة سيوة.