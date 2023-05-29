الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بحزب بتريوت الأوكراني: إطلاق 11 صاروخًا روسيًا في الصباح الباكر على كييف

تدمير البنية التحتية
تدمير البنية التحتية الأوكرانية

قال رامي أبو شميسة، عضو في حزب البتريوت الأوكراني إن اليوم كانت ليلية شديدة الصعوبة على سكان مدينة كييف، نتيجة الهجوم الباكر الذي شنته روسيا على كييف، حيث تم إطلاق 11 صاروخًا في الصباح الباكر اليوم على كييف.

 استنزاف أوكرانيا

وأكد أبو شميسة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من هذا الهجوم هو استنزاف الدفاع الجوي الأوكراني، لكن من التصريحات الأمريكية المستمرة من المتوقع إمداد أوروبا لأوكرانيا بالأسلحة باستمرار الفترة المقبلة، كي تستطيع أوكرانيا الصمود أمام الهجمات المتكررة الروسية. 

تدمير البنية التحتية الأوكرانية

وأضاف أن روسيا تقوم بين الحين والآخر على شن الهجوم المفاجيء على روسيا من أجل تدمير البنية التحتية والعسكرية الأوكرانية.

وتابع "حدث في شهر مايو فقط ما يقرب من 15 هجوم مكثف روسي، وأوكرانيا بدون الأسلحة الغربية لكانت روسيا حسمت الحرب منذ البداية". 

رامي ابو شميسة عضو بحزب البتريوت الأوكراني القاهرة الإخبارية الهجوم الروسي الإمدادات الغربية لأوكرانيا

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