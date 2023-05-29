الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكريم رئيس جامعة عين شمس ونائبه لشئون الدراسات والبحوث بمجلس كلية البحوث البيئية

تكريم رئيس جامعة
تكريم رئيس جامعة عين شمس

كرم مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس في جلسته التي عقدها يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو كلاً من أ.د محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قامت أ.د نهى دنيا بإهدائهما درع الكلية لجهودهما ودعمهما المستمر للكلية، وذلك بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وتم خلال اجتماع مجلس الكلية مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للكلية، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتضمنت الجلسة الإعداد للائحة الجديدة للكلية  و إدماج برنامج الصحة الواحدة العالمية فى برامج اللائحة الجديدة بعد الموافقة عليها من المجلس الاعلى للجامعات على أن يبدأ تطبيقها العام القادم.

كما تم الاتفاق فى المجلس على الخطة التسويقية لهذه البرامج حيث تشكل الإتجاهات الحديثة للدولة و متطلبات وزراة البيئة لإعداد الكوادر المطلوبة تبعا لرؤية مصر ٢٠٣٠ و تحقيق أهداف التنمية المستدامة و منها على سبيل المثال و ليس الحصر (برنامج للماجيستير و الدكتوراه  فى الطاقة الجديدة ، الماجيستير فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع جامعة كولن فى ألمانيا،الماحيستر لإعداد استشارى بيئى، الماجيستير فى إعادة  التدوير)   ، وتم مناقشة خطة تطوير  قطاعات الكلية المختلفة.

تكريم رئيس جامعة عين شمس ونائبه لشئون الدراسات والبحوث بمجلس كلية البحوث البيئية تكريم رئيس جامعة عين شمس عين شمس ونائبه لشئون الدراسات والبحوث بمجلس كلية البحوث البيئية مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية عين شمس في جلسته التي عقدها يوم الأحد الموافق ٢٨ مايو كلا من

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