"القاهرة الإخبارية": ألمانيا تقع بفخ الركود وتُسجل انكماشا في ربعين ماليين متتاليين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول وقوع ألمانيا في فخ الركود وتسجيلها انكماشا في ربعين ماليين متتاليين.

وقالت الإعلامية رغدة منير، إن اقتصاد ألمانيا الأكبر في أوروبا الذي يسبق الاقتصادات المتقدمة كافة بات على طريق الركود، فهو الاقتصاد الصناعي الأهم في أوروبا بعد وقوعه في براثن الركود.

وأضافت منير، أن برلين كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% في الربع الأول من عام 2023، بعد تراجعه بنسبة 0.5% في الربع الأخير من عام 2022، ويعرف تسجيل انكماش في ربعين ماليين متتاليين بالركود التقني، وقد تعرضت له ألمانيا عام 2020 جراء أزمة كورونا.

لا يوجد اتفاقًا على تعريف واحد للركود الاقتصادي

وتابعت: لا يوجد اتفاقًا على تعريف واحد للركود الاقتصادي، حيث إنه يمثل انخفاضا واسعا في النشاط الاقتصادي كمعدلات الإنتاج والتوظيف والدخل الحقيقي وغيرها، ويستمر لفترة تقدر ببضعة أشهر.

بينما يعرف البنك الدولي، الركود بأنه انكماش اقتصادات عديدة من الدول الكبرى في ذات الوقت، إضافة إلى مؤشرات مستمرة على ضعف النمو العالمي، وانخفاض الناتج المحلي، وارتفاع البطالة، مع الانخفاض الكلي على طلب السلع والخدمات.