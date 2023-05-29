الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منسق عام بيت العائلة المصرية: دور رجال الدين دور توعوى فى المقام الأول

منسق عام بيت العائلة
منسق عام بيت العائلة المصرية

ألقى فضيلة الشيخ أبوزيد الأمير، منسق عام بيت العائلة المصرية، كلمة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دور القادة الدينيين فى الحفاظ على البيئة، وذلك فى أولى جلسات المؤتمر الذي نظمه المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة، التابع للكنيسة الأسقفية.

وقال الشيخ الأمير: هذا المؤتمر يصب في المصلحة العامة، فإننا أمام قضية فى غاية الأهمية فهى خطر داهم على البشرية جميعها؛ لذلك يعتبر دور رجال الدين دورًا توعويًا في المقام الأول، ويؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة.

وأضاف: نحن نطالب بتشريعات للحفاظ على البيئة، مما يؤدى إلى تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، لذلك إن دور علماء الدين في توحيد الجهود بين جميع قيادات الدولة؛ لمواجهة التحديات التى نواجهها فى التناغم مع الطبيعة، وتوجيه أبحاثنا وعلمنا للحفاظ على البيئة.

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