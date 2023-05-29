تسليم 20 "كشك" لغير القادرين بالقرى الأكثر احتياجًا في الفيوم

سلمت جمعية “الأورمان” بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم “20 كشك” لغير القادرين بقرى فيديمن وجرفس وسنهور البحرية والسيلين مركز ستورس، وقري العلوية وأبوكساه والعجميين والنصارية مركز إبشواي، وقريتي الروضة ومعصرة صاوي مركز طاميه، وقريتي عزبة خلف وقصر الباسل مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي للمحافظة.

ونوهت إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهي: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن ببرج التسنيم أمام معهد الأورام بجوار مستشفى الصدر - الفيوم.