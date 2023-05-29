"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

يبحث الكثير من المواطنين عبر السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصًة بعد حالة الحر والارتفاع في درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد، بجانب الرياح المثيرة للأتربة التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

كشفت د.منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس وسيكون طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة.

وتابع عضو المركز الإعلامي في الهئية العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "سيكون طقس غدًا الثلاثاء الموافق يوم 30 مايو به نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة".

أضافت منار: "بعد غد الأربعاء الموافق يوم 31 مايو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة"، مختتمًة حديثها: "الخميس 1 يونيو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة".

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 24 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 درجة